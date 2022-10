Manchester United-aanvaller Greenwood wordt vrijgelaten, maar wel aan strikte voorwaarden

Een rechter in Manchester heeft Mason Greenwood woensdag vrijgelaten op borg. De 21-jarige aanvaller van Manchester United zat sinds maandag opnieuw in voorlopige hechtenis omdat hij contact had gezocht met de vrouw die hem van geweldpleging beschuldigt.

Volgens een woordvoerder van de rechtbank is Greenwood vrijgelaten op voorwaarde dat hij geen contact heeft met een getuige in de zaak of het slachtoffer en hij een vaste verblijfsplaats heeft. Op 21 november moet de voetballer opnieuw voor de rechter verschijnen.

Greenwood wordt vervolgd voor poging tot verkrachting en het toedienen van vrijwillige slagen en verwondingen. Eind januari werd hij een eerste keer aangehouden nadat op sociale media foto’s en video’s verschenen waarop een jonge vrouw met bebloed gezicht getuigde over geweld door Greenwood. Enkele dagen later werd de speler onder voorwaarden vrijgelaten. Omdat hij die had geschonden, belandde hij enkele dagen geleden weer in de cel. (Belga)