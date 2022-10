'Real Madrid wil Hazard als pasmunt gebruiken om talentvolle Kameroener naar Spanje te halen'

De interesse van Galatasaray SK in Eden Hazard is concreet. Meer zelfs: ook Real Madrid wil met de Turkse topclub rond de tafel. Er loopt in Istanboel namelijk een héél interessante speler rond.

Don Balon weet dat Real Madrid interesse heeft in Sacha Boey. De 22-jarige Kameroener kan dan ook als pasmunt dienen om Eden Hazard naar Istanboel te halen. Al verwacht De Koninklijke nog steeds een extraatje voor de Rode Duivel. En dat extraatje kan Newcastle United wellicht iets gemakkelijker ophoesten.