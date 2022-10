🎥 Cristiano Ronaldo heeft geen zin meer om op de bank te zitten en vertrekt

Manchester United speelde woensdagavond tegen Tottenham, met Cristiano Ronaldo die niet van de bank kwam.

Manchester won met 2-0 van Tottenham, maar Cristiano Ronaldo vertrok in de 90ste minuut van de bank richting spelerstunnel. Een eigen beslissing, zonder toestemming of medeweten van Erik ten Hag.

“Dat zal ik morgen afhandelen, niet vandaag. We vieren vandaag feest”, zei Erik ten Hag na de wedstrijd. De overwinning deed alvast deugd voor de Nederlander.

“Ik hoop dat we hiermee een nieuwe basis hebben gelegd. Ten eerste draait het om de organisatie met en zonder balbezit, daarna moet je intensiteit in je spel leggen. Je kunt zien dat we ons hebben ontwikkeld. We groeien in het seizoen en we worden steeds productiever, zowel met als zonder de bal.”

Voor Ten Hag was het de meest complete wedstrijd die hij van zijn eigen ploeg dit seizoen al gezien had. Fred en Bruno Fernandes zorgden voor de goals. “Van het begin tot eind controleerden we de wedstrijd”, besloot Ten Hag.