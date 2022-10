Erik ten Hag laat zich uit over belang van feit dat Cristiano Ronaldo niet in wedstrijdkern zit

Voor de match woensdag tegen Tottenham voorbij was vertrok Cristiano Ronaldo al in de spelerstunnel.

Het was niet de eerste keer dat Ronaldo dat deed. Dat gebeurde al in een oefenwedstrijd voor de start van het seizoen. “Na die wedstrijd zei ik dat het onacceptabel was. De tweede keer zou consequenties hebben en dat is nu”, zegt Ten Hag. Tegen Chelsea zit Ronaldo nu niet in de wedstrijdkern.

“Ik ben de manager, ik ben verantwoordelijk voor de topsportcultuur en ík moet de controle hebben over het team. Het is een groot gemis, maar het is belangrijk voor de mentaliteit en verstandhouding in de groep dat het is gebeurd. Het is een teamsport en ik heb daar de controle over. Ik moest dit doen.”

Ten Hag had met Ronaldo een gesprek over het voorval, maar over dat onderhoud wilde de Nederlandse trainer niks lossen. Ronaldo excuseerde zich ondertussen op sociale media voor het voorval.