'Italië mag nog hopen op WK-deelname door mogelijke uitsluiting Iran'

De FIFA overweegt het land uit te sluiten en heeft daarover zelfs een vergadering gepland.

In Iran zijn al wekenlang protesten en onrusten aan de gang en ook het dubieuze politieke regime is een doorn in het oog. Nu ook van de FIFA. De wereldvoetbalbond denkt er zelfs aan om Iran uit te sluiten van het WK, net zoals het dat met Rusland deed door de oorlog in Oekraïne.

De Iraanse journaliste en vrouwenrechtenactiviste Masih Alinejad zou samen met een Spaans advocatenkantoor een formeel verzoek hebben ingediend bij de FIFA om Iran uit te sluiten van het WK.

Een woordvoerder van de FIFA heeft zelfs al bevestigd tegenover de Italiaanse sportwebsite Calciomercato dat er zaterdag een vergadering gepland staat waarbij de situatie wordt besproken.

Bij een mogelijkhe uitsluiting van Iran zou Europees kampioen Italië toch nog aan het WK mogen deelnemen door middel van een wildcard.