Kevin De Bruyne doet enkele opvallende uitspraken over Erling Haaland

Erling Haaland is hot bij Manchester City. Na 15 wedstrijden staan er al 22 doelpunten op zijn rekening.

17 goals in 11 matchen in de Premier League. Erling Haaland lijkt op een doelpuntenrecord af te stevenen. Kevin De Bruyne gaf bij Sky Sports enkele opvallende antwoorden over zijn nieuwe ploegmaat.

Zo werd gevraagd of De Bruyne bij een beslissende fase in een titelwedstrijd Erling Haaland of Sergio Aguero zou aanspelen. “Sergio heeft dat al gedaan hé. Daarom moet ik voor hem kiezen. Maar Erling kan mijn gedachten nog doen veranderen. Binnen enkele jaren misschien als hij ons de Premier League of de Champions League bezorgt.”

De Bruyne kreeg in zijn carrière al heel wat grote namen naast zich. “Wat dat betreft heb ik veel geluk gehad. Ik heb met fantastische spitsen samengespeeld. Als ik echt moet kiezen, dan zet ik Agüero toch op nummer één. We hebben zolang samengespeeld en hadden een geweldige connectie.”

“Maar als ik nog drie à vier jaar samen speel met Haaland kan dat veranderen. Hij is een droom voor een middenvelder. Hij staat bijna altijd op de juiste plaa