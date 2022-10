De Ketelaere door zijn coach op scherp gezet en ziet concurrent schitteren: "Hij moet meer doen, dat weet hij ook"

Charles De Ketelaere heeft het momenteel lastig bij AC Milan. Zijn coach zet hem dan ook op scherp: het is tijd om een tandje bij te steken.

Ook het verloop van de thuiswedstrijd tegen Monza sprak niet bepaald in het voordeel van De Ketelaere. De Rode Duivel kwam kort na rust zijn concurrent Brahim Díaz vervangen nadat die een blessure had opgelopen. Milan stond dan wel al 2-0 voor en die doelpunten werden gemaakt door ... Díaz.

Concurrentiestrijd aangaan

Trainer Stefano Pioli hoopt dat De Ketelaere de strijd met de Braziliaan wil aangaan. "In een grote club als deze moet je de concurrentie accepteren en de coach overtuigen. De Ketelaere heeft de kwaliteit om onze aanval te beïnvloeden. Maar hij moet meer doen, dat weet hij ook. Hij heeft nog tijd nodig."

Al zal het vooral van hem zelf af hangen of hij weer in de ploeg geraakt. "De wil van de speler is al belangrijk. Als je bij een topclub speelt, en dat is AC Milan, dan moet je elke dag beter proberen doen dan je collega om de trainer te overtuigen."

Complete speler

Hoewel Pioli meer wil zien van De Ketelaere, is het geloof in diens potentieel nog altijd intact. "Ik vind hem een geweldige spits. Hij heeft alles om het te maken, hij is een complete speler. Alleen komt het er nog niet echt uit."