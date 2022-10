Raphaël Varane mag toch nog hopen op het WK na blessure tegen Chelsea: "Blessure is minder erg dan verwacht"

In het duel tussen Chelsea en Manchester United viel Raphaël Varane zaterdag op het uur uit. In een duel met Aubemeyang ging hij plots neer. De Fransman werd in tranen vervangen en vreesde al voor zijn WK.

Uit tests blijkt nu dat zijn blessure lijkt mee te vallen. Varane zou zo’n drie tot vier weken out zijn en niet meer spelen bij United voor het WK, dat meldt ESPN.

Het is dan zien of Varane voldoende hersteld is en aan Frans bondscoach Didier Deschamps om te beslissen of hij de verdediger selecteert. Deschamps moet al zeker N'Golo Kanté missen op het WK en ook Paul Pogba is hoogst onzeker.

I’m told Raphaël Varane suffered a lesion on his femoral biceps which is less serious than thought originally. He should be out between 3 to 4 weeks & sees the MRI results as positive. He won’t play for United before the WC & then Deschamps will have to make a call on him @ESPNFC