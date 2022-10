Alles lijkt weer in kannen en kruiken: Cristiano Ronaldo mag weer meetrainen bij Manchester United

Nadat Ronaldo tegen Tottenham weigerde om in te vallen en ook vroeger naar binnen ging werd hij door trainer Erik ten Hag uit de selectie gelaten voor de match tegen Chelsea. Manchester United speelde 1-1 gelijk na een late gelijkmaker van Casemiro.

Donderdag speelt Manchester United thuis tegen Sheriff Tiraspol in de Europa League. Een maand geleden won United met 0-2 op het veld van de Moldaviërs. Cristiano Ronaldo mocht dinsdag weer meetrainen bij Manchester United en hij maakt ook kans om erbij te zijn nadat hij de laatste dagen individueel trainde.

Daarnaast nog enkele nieuwe namen op training bij Manchester United: Donny van de Beek, Harry Maguire en Aaron Wan-Bissaka waren er opnieuw bij na blessures.

