Opsteker voor Geraerts: Speler stapt mee vliegtuig op naar Kopenhagen

Union SG speelt donderdagavond tegen het Zweedse Malmö en recupereert daarbij een pion uit de ziekenboeg.

Union SG vliegt vandaag naar Kopenhagen. Van daaruit gaat het met de bus naar het Zweedse Malmö. Karel Geraerts krijgt een speler mee die uit de ziekenboeg komt.

Na heel wat blessureleed is Dennis Eckert er opnieuw bij. Daardoor heeft Geraerts voorin nog wat extra rotatiemogelijkheden.

Union is voorlopig nog steeds ongeslagen in zijn poule van de Europa League. De ploeg komt zelfs nog in aanmerking voor groepswinst.