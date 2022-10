📷 Kunnen Wout Faes, Tielemans en Castagne 'ghostbusters' Haaland en De Bruyne afstoppen?

In Engeland wordt deze namiddag de 13e speeldag op gang getrapt. De vooruitgeschoven wedstrijd is die van Manchester City op het veld van Leicester City.

Na een dramatische start is Leicester traag uit het dal aan het kruipen. The Foxes staan één plaatsje boven degradatie en telt twee punten meer dan de ploegen onder hen. In de voorbije 5 wedstrijden sprokkelden ze 10 van hun tot nu toe 11 behaalde punten.

Maar met de komst van Manchester City in het verschiet zal het lastig worden om die reeks verder te zetten. De Citizens scoorden dit seizoen maar liefst 36 doelpunten, dat zijn er 11 meer dan leider Arsenal. Ook Leicester scoorde al vaak maar is met 24 tegendoelpunten bijna de slechtste van de klas.

En dus zal Wout Faes zijn werk hebben centraal in de defensie zaterdagnamiddag om Kevin De Bruyne en Erling Haaland af te stoppen. Samen met Castagne en Tielemans wordt hij aan de aftrap verwacht bij Leicester.