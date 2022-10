🎥 Lois Openda kan niet alleen scoren, maar ook zingen

Lois Openda maakte deze zomer de overstap van Club Brugge naar RC Lens. Vrijdagavond moest hij nog op de bank starten, maar toen het 0-0 stond mocht hij invallen. Hij toonde zich door een hattrick klaar te spelen en zodoende de drie punten thuis te houden.

Na de wedstrijd kreeg hij de micro om nog even de vieren met de supporters. Dit leverde fantastische beelden op.

Incredible scenes between the Lens players & fans. They won 3-0 against Toulouse (Openda hattrick) and now sit 2nd in Ligue 1! ❤️💛 pic.twitter.com/t8TW3B58jT