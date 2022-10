'Naast Charleroi is nu ook ploeg uit de Ligue 1 geïnteresseerd in Felice Mazzu '

Felice Mazzu is nog maar net ontslagen bij Anderlecht of hij wordt al gelinkt aan andere ploegen, nu ook uit het buitenland.

Na Charleroi, waar Mazzu al eerder trainer was, zou nu ook Stade de Reims interesse tonen, dat bevestigt Sasha Tavolieri. De Franse club ontsloeg zijn coach Oscar Garcia op 13 oktober en Will Still nam tijdelijk over van hem.

Bij de Franse club spelen ook de Belgen Thomas Foket, Maxime Busi en Thibault De Smet. Het is dan ook niet onlogisch dat de Franse club bij de Belg Felice Mazzu uitkomt.

Reims zou een eerste buitenlands avontuur betekenen voor Mazzu. Tot nu toe was hij enkel in België actief als coach bij Tubeke, White Star Woluwe, Sporting Charleroi, KRC Genk, Union SG en RSC Anderlecht.