Robert Lewandowski is alweer de redder in nood voor FC Barcelona

Barcelona heeft op het nippertje gewonnen van Valencia.

Nadat Barcelona voor het tweede jaar op rij al in groepsfase van de Champions League werd uitgeschakeld en na nieuwjaar in de Europa League verder moet, ging het op zaterdagavond op bezoek bij Valencia.

En Barcelona kwam goed weg, want na vijf minuten in de tweede helft scoorde Lino de 1-0 voor Valencia. De goal werd echter afgekeurd door de VAR, die een overtreding had gezien.

Barça leek op een gelijkspel af te stevenen, maar alweer was Robert Lewandowksi de redder in nood. Met zijn dertiende goal van het seizoen in La Liga zorgde de Pool voor de krappe overwinning. Barcelona komt zo weer even naast Real Madrid in de stand, dat speelt morgen nog tegen Girona.