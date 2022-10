Indrukwekkend: Kevin De Bruyne is meest bepalende centrale middenvelder van Europese topcompetities

Kevin De Bruyne maakte een belangrijk doelpunt in de Premier League op bezoek bij Leicester City.

Pep Guardiola had achteraf veel lof voor Kevin De Bruyne, die zo aan zijn derde doelpunt zit dit seizoen in de Premier League.

Bovendien heeft hij ook al negen assists afgeleverd, waardoor hij een voet heeft in twaalf van de goals van Manchester City dit seizoen.

In 956 minuten is hij dus belangrijk voor zijn team elke 80 minuten. Waanzinnige cijfers zijn dat. De Bruyne is met een voet in twaalf goals ook koploper in Europa qua centrale middenvelders.

Ook Musiala van Bayern München zit aan 12, Kamada, Barella en Milinkov-Savic zitten aan tien na de voorbije wedstrijden.