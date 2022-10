RWDM en SK Beveren zijn de koplopers in de Challenger Pro League na vlotte thuiszeges

Na 11 speeldagen staan 2 ploegen aan de leiding. RWDM en SK Beveren wonnen allebei hun thuiswedstrijd dit weekend.

RWDM moest deze middag thuis tegen Lierse Kempenzonen spelen. Het werd een gemakkelijke overwinning. Na 20 minuten stond het al 2-0. Challouk opende na een minuut al de score met een afstandschot. Biron verdubbelde de voorsprong op vrije trap. In de 2e helft werd het nog 3-0 via El Ouahdi.

Later op de avond speelde SK Beveren tegen Jong Genk. Ook Beveren moest niet lang wachten om de score te openen. Na een minuut was het op aangeven van Mbokani al raak via Barry. Na 18 minuten stond het al 2-0. Beveren kreeg een penalty, een koud kunstje voor Mbokani. Na een half uur was het helemaal boeken toe voor Genk. Ouattara kreeg rood. Beveren domineerde de hele wedstrijd en een kwartier voor tijd maakte Barry zijn 2e van de avond. Opnieuw na een assist van Mbokani.

Na 11 speeldagen staan RWDM en Beveren bovenaan in de Challenger Pro League. Ze hebben allebei 21 punten. Lierse Kempenzonen staat 3e met 19 punten. Genk blijft laatste.