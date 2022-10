🎥 Moet Openda mee naar het WK, Thierry Henry houdt zich op de vlakte: "Het is Martinez die dat moet beantwoorden"

Heel rijk aan aanvallers is België niet. In Frankrijk is er echter eentje die vlot de weg naar de netten vindt: Lois Openda. Maar moet de spits ook mee naar het WK? Assistent-bondscoach Thierry Henry hield er zich op de vlakte over.

Na de hattrick van Lois Openda voor Lens dit weekend, kwam de vraag meermaals op tafel: moet hij een van de spelers zijn die worden opgeroepen om over een paar weken naar het WK in Qatar te gaan? Op de set van Amazon Prime Video werd Thierry Henry erover ondervraagd, maar hij wilde zich niet verbranden. "Je moet de vraag aan Martinez stellen. Ik ben een assistent en ik wil mijn baan behouden, dus het is de coach die deze vraag moet beantwoorden", antwoordde de assistent van Roberto Martinez. 🎙️ Loïs Openda à la Coupe du Monde ?

