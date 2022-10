Hoefkens ontmijnt strafschoppenkwestie bij Club Brugge: "Het is duidelijk: Vanaken neemt de strafschoppen"

Club Brugge was de voorbije weken allesbehalve trefzeker van op elf meter. Zelfs Hans Vanaken slaagde er niet in om een strafschop om te zetten. Carl Hoefkens schept duidelijkheid.

"We hebben de strafschoppenkwestie inderdaad aangehaald op training", glimlacht Carl Hoefkens bij VTM Nieuws. "Het is duidelijk: Hans Vanaken neemt de strafschoppen. Het maakt me niet uit of hij zal scoren of missen. Al ben ik ervan overtuigd dat Hans onze volgende strafschop zal binnen schieten."

Ook de voormalige Gouden Schoen is klaar om zijn verantwoordelijkheid (opnieuw) op te nemen. "Ik wil ze altijd nemen", aldus Vanaken. "Maar ik had gemist tegen OH Leuven en FC Porto. Dan laat je het eens aan iemand anders over, hé. Maar die twee hebben ook gemist. Ik zal de strafschop dus opnieuw nemen als er eentje komt."