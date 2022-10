Elke 50 minuten van waarde voor zijn team: "Een psychopaat - als hij niet voetbalt, dan is het een seriemoordenaar"

Je hebt spelers die indruk maken en je hebt spelers die heel veel indruk maken. Tot de laatste categorie hoort Erling Braut Haaland.

De statistieken van Haaland zijn tot op heden werkelijk fenomenaal te noemen. De 22-jarige Noor zit al aan zeventien goals in de Premier League.

Bovendien heeft hij ondertussen in elf wedstrijden al drie keer een hattrick weten te maken. Telkens op zijn eigen wijze.

En met ook nog doelpunten in de Champions League erbij als kers op de taart zit de spits al aan 22 doelpunten en drie assists in 1264 speelminuten.

Daarmee is hij om de 50,6 minuten van waarde voor Manchester City. Niemand in de wereld doet beter dan Haaland uiteraard.

Seriemoordenaar

"Soms raakt hij de bal geen tien keer in een wedstrijd, maar scoort hij wel drie keer", klonk het ook vol lof in Koolcast.

"Het is geen normaal persoon. Het is een psychopaat. Als hij niet voetbalt, dan is dat een seriemoordenaar", waren ze duidelijk.