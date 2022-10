Terugkeer van korte duur: Romelu Lukaku opnieuw aan de kant, wat met het WK?

Het zit dit seizoen voorlopig niet mee voor Romelu Lukaku. Hij miste al bijna 2 maanden door een spierblessure aan de hamstrings. Tegen Viktoria Plzen maakte hij zijn comeback en na enkele minuten was het al prijs. Vorig weekend mocht hij ook invallen tegen Sampdoria, maar deze keer lukte het niet om te scoren.

Maandag kwam er een nieuwe domper voor Lukaku. Inter Milaan meldde dat hij opnieuw uitviel met een spierblessure aan zijn dijbeen. Hij mist sowieso al het CL-duel tegen Bayern München. Ook de topper tegen Juventus komt te vroeg.

De nieuwe blessure is vervelend, want over 3 weken begint al het WK. Het WK zou niet in gevaar komen, maar Lukaku zal met weinig wedstrijdritme aan het tornooi beginnen. Er resten nog 2 competitiewedstrijden na Juventus.

New muscle injury for Romelu Lukaku - as he’s now gonna miss Champions League game vs Bayern. 🚹🇧đŸ‡Ș #Inter



Lukaku, expected to be fit for the World Cup — after second injury in the last two months.



He will 100% complete current loan season to Inter from Chelsea. pic.twitter.com/ENCQ38rtJ2