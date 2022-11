Wesley Sneijder geeft Alfred Schreuder raad over de zoon van Sergio Conceição

In de 87ste minuut bracht Alfred Schreuder de zoon van Sergio Conceição in op het veld van Glasgow Rangers. Twee minuten later scoorde de jonge invaller al.

Francisco Conceição zal zich de avond waarop Ajax met 1-3 ging winnen bij Rangers nog lang herinneren. Vooral vanwege zijn eigen doelpunt. "Hij werd schitterend bediend door Tadic, die de mooiste pass uit de wedstrijd trapte. De afwerking was al even mooi, dat maakt het een prachtig doelpunt", aldus Wesley Sneijder bij RTL7. De zoon van de voormalige Standard-speler en huidig Porto-coach is bij Ajax nog niet aan de aftrap gekomen. Wel heeft hij na tien invalbeurten twee doelpunten en een assist achter zijn naam. "Als ik Alfred Schreuder was, zou ik hem al sneller durven inzetten. Hij is snel genoeg, controleert de bal goed en werkt goed af. Laat die jongen maar beetje bij beetje wat meer spelen."