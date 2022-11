Jérôme Boateng in beroep veroordeeld tot zware boete wegens opzettelijke mishandeling

Het verdict viel woensdagavond.

Jérôme Boateng (34) was in september 2021 veroordeeld tot het betalen van 1,8 miljoen euro schadevergoeding en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en zes maanden voor "opzettelijke mishandeling" van zijn ex-vriendin tijdens een vakantie in het Caribisch gebied in 2018. De Duitser ging echter in beroep.

De rechtbank van München heeft de verdediger van Olympique Lyon dit keer een boete opgelegd van 1,2 miljoen euro, maar dit keer zonder gevangenisstraf. Zijn advocaten eisten de vrijspraak, terwijl het Openbaar Ministerie anderhalf jaar voorwaardelijke gevangenisstraf had geëist naast een boete van 1,5 miljoen euro.