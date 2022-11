Opvallende statistiek duikt op over Hazard

Eden Hazard heeft voor Real Madrid evenveel wedstrijden gespeeld als gemist door blessures: 72 tegenover 72. Die statistiek toont hoe ernstig Hazard zijn blessureleed was sinds 2019. Zou hij succesvoller geweest zijn zonder al die blessures?

In de wedstrijden waar Hazard zijn kans kreeg, heeft hij niet kunnen schitteren. Zeven goals en elf assists in 72 wedstrijden, dat zijn geen statistieken om over naar huis te schrijven. De Hazard die een schrik was voor elke Premier League-verdediger is in La Liga uiteindelijk 'geflopt'.

Hazard moest de leegte die Ronaldo achterliet opvullen, maar Vinicius Junior heeft die rol uiteindelijk overgenomen. Alle Belgen hopen alvast dat Hazard nog een laatste keer kan schitteren op het WK.