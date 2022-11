Walsh zag wat er misliep onder Danny Buijs: "Dat was misschien niet de juiste oplossing"

KV Mechelen kende een heel moeilijk seizoensbegin, maar krabbelt onder Steven Defour stilaan recht. Die greep terug naar oude recepten, terwijl ex-trainer Danny Buijs er met de grove borstel wou doorgaan.

Wouter Vrancken had een bepaalde spelstijl geïntroduceerd waar de spelers van KVM gewend aan waren. Buijs wilde het anders aanpakken. “De coach wilde een nieuwe manier van spelen creëren en zijn aanpak was best intrigerend. Maar het was totaal anders dan de vorige jaren. Alles in één keer veranderen, was naar mijn mening misschien niet de juiste oplossing", vertelt Sandy Walsh in GvA.

"Er lag te veel focus op het tactische terwijl we de mentaliteit wat uit het oog verloren. Je zag ook dat sommige spelers onder hun niveau presteerden en dat er geen team op het veld stond. Maar lag het dan aan de coach dat we verloren of aan onszelf? Ik heb geen enkel slecht woord over Danny. Het is gewoon jammer dat het niet klikte.”

Onder Defour werd er twee keer gewonnen en daarna verloren tegen Genk. "Steven heeft teruggegrepen naar herkenbare dingen. Sommige spelers zijn nu echt bevrijd en we gaan weer voor elkaar door het vuur. Ook na de nederlaag tegen Genk zit het gevoel nog steeds goed, want we hebben hen het toch moeilijk gemaakt.”