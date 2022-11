Arsenal bevestigt als grootste titeluitdager voor Man City en wint topper op Chelsea

Is dit het seizoen van Arsenal?

De Gunners spelen onder leiding van Mikel Artete voorlopig misschien wel het beste voetbal in de Premier League. Zondagmiddag stond de topper op het veld van Chelsea op het programma. Een duel waar vooral Chelsea-spits Aubameyang naar uitkeek.

De bezoekers waren de betere ploeg in de eerste helft maar slaagden er niet in om doelman Mendy te bedreigen. In de tweede helft wist Gabriel dan toch de ban te breken door een hoekschop van Saka in doel te werken. De centrale verdediger profiteerde van matig verdedigen bij Chelsea om van dichtbij te scoren.

De thuisploeg bleef het lastig hebben en kreunde onder de druk maar toch bleef het 0-1 voor Arsenal. Zo blijven de Gunners leider in de Premier League. Man City volgt op 2 punten en Tottenham op 8.