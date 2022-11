Invaller Roméo Lavia kan nederlaag Southampton niet vermijden en ook Man United gaat onderuit in Engeland

Na enkele weken blessureleed is Roméo Lavia weer helemaal terug.

Lavia kan nederlaag niet afwenden voor Southampton

Lavia mocht vorige week al meespelen bij de U20 van Southampton en zat voor het duel tegen Newcastle in de A-kern. De Belgische middenvelder begon op de bank maar mocht iets na het halfuur al de geblesseerde Larios vervangen.

Lavia kon echter niet voorkomen dat Newcastle met ruime cijfers kwam winnen in het St. Mary's Stadium. Almiron, Wood, Willock en Bruno Guimaraes scoorden de vier doelpunten van de bezoekers terwijl de thuisploeg enkel met Perraud kon tegenprikken. Zo springt Newcastle naar een mooie virtuele 3e plaats in het klassement.

De terugkerende Lavia mag zo blijven hopen op een WK-selectie bij de Rode Duivels.

Man United ten onder in Villa Park

Ook Manchester United kon aanspraak maken op de derde plaats in de Premier League maar op bezoek bij Aston Villa gingen de Red Devils onderuit. Debuterend Villa-trainer Unai Emery zag hoe zijn ploeg al na 11 minuten 2-0 voor kwam dankzij Leon Bailey en Lucas Digne. Jacob Ramsey maakte vlak voor rust een own goal maar zette het 4 minuten na de rust alweer recht door zelf de 3-1 eindstand vast te leggen.

Palace gaat met drie punten lopen in Londen

In het derde en laatste duel van de zondagnamiddag ging Crystal Palace in blessuretijd met de overwinning lopen tegen West Ham United. The Hammers kwamen via Benrahma 1-0 voor maar Zaha zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. in de 94e minuut maakte Michael Olise de 1-2.