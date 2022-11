Topkinesist geeft groen licht: Saelemaekers mag nog hopen op WK

Alexis Saelemaekers revalideerde ook in België van zijn knieblessure. Uiteraard ook bij Move to Cure, de praktijk van Lieven Maesschalck. En daar hebben ze hem nu groen licht gegeven om te hervatten.

"Comeback completed", klinkt het op de Instagram-pagina van Move to Cure. Het kinesistenteam van Maesschalck nam hem de voorbije weken onder handen en menen dat hij klaar is voor de dienst. Dat zou betekenen dat de winger op tijd klaar is voor het WK, als hij geselecteerd wordt door Roberto Martinez natuurlijk.