'Leicester wil Tielemans in januari niét meer laten gaan en... net nu zet Engelse titelkandidaat alles in op Rode Duivel'

Youri Tielemans speelt de laatste weken de pannen van het dak bij Leicester City. De blauwhemden willen de Rode Duivel in januari dan ook niet zien vertrekken. Al lijkt Arsenal FC alsnog plankgas te gaan.

Youri Tielemans is de laatste weken dé sterkhouder bij Leicester City. The Foxes beseffen maar al te goed dat een vertrek van de Rode Duivel alsnog een lastige degradatiestrijd zou betekenen. Een vertrek in januari - in juni is de middenvelder transfervrij - is dan ook niet bespreekbaar.

Lees: tenzij er een niet te weigeren bod komt. En The Sun weet dat die kans niet onbestaande is. Mikel Arteta wil Tielemans nog steeds graag naar Arsenal FC halen. Bovendien lijken The Gunners dit seizoen mee te dingen om de landstitel. En dan kan zo’n kwaliteitsinjectie het verschil maken.