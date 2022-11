Exit Pique: Barcelona moet op zoek naar een nieuwe aanvoerder

Met het vertrek van de verdediger is de club actief op zoek naar een vierde aanvoerder.

De keuze wordt gemaakt door de kleedkamer na het WK. Sergio Busquets blijft de eerste aanvoerder, maar de tweede aanvoerder was Gerard Pique. Momenteel schuift Sergi Roberto, voorheen 3e in de hiërarchie, een plekje op in de rangschikking. Alba wordt derde en laat een gat voor een nieuwe aanvoerder bij Barcelona.

Van Marc-Andre Ter Stegen wordt verwacht dat hij de plek inneemt vanwege zijn ervaring, maar volgens Catalaanse media wordt ook Ousmane Dembélé genoemd. Xavi zijn persoonlijke voorkeur gaat naar verluidt uit naar de nieuwe spits Robert Lewandowski. De club zal na het WK bijeenkomen om zijn vierde kapitein te kiezen.