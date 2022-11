Kritiek stijgt, Schreuder lijkt kansen bij Ajax verspeeld te hebben: "Dit is Ajax, mogen ze ook eens domineren?"

Ajax speelde gisteren 2-2 gelijk tegen Vitesse. Na het verlies tegen PSV een nieuwe klap voor trainer Alfred Schreuder, die meer dan ooit op de wip zit. Want de kritiek blijft aanzwellen.

Schreuder wierp heel zijn elftal om en dat leek in de beginfase te lonen, maar daarna ging het weer bergaf. Na de match liet Schreuder bij ESPN optekenen dat ze veel pech hadden gehad en dat hij veel kansen had gezien. "Ik schrik wel een beetje van de lat", reageerde analist Kenneth Perez op dat interview. 'Hij vindt dat ze ten opzichte van zondag aanvallend zeer goed gespeeld hebben. Maar je speelt ook tegen een hele andere tegenstander. Die laat Ajax de bal hebben."

"Ik vind dat wel bijzonder. We zijn gewend dat Ajax natuurlijk de lat heel hoog legt. Soms ook onrealistisch hoog. Maar als jij de lat lager, lager en lager legt... Kijk, de spelers krijgen dit ook allemaal mee. Die denken: nou, we hebben het eigenlijk best behoorlijk gedaan. Terwijl, dit is toch onacceptabel? Ik weet dat je pech hebt gehad, maar het resultaat staat op dat bord. En Vitesse krijgt de allerbeste kans op het laatst. Dit is Ajax, met de allergrootste begroting. Mag je af en toe de bovenliggende partij zijn?"