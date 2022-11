🎥 Mourinho maakt één van zijn spelers helemaal af: "Ik was tevreden over 15 van hen, de 16de heb ik gezegd dat hij mag vertrekken in januari"

Op zijn persconferentie kwam hij met deze opvallende quote: "Van de 16 spelers die ik liet spelen vandaag was ik tevreden over 15 van hen. De 16de, ik ga niet zeggen wie het is, heeft de inspanning van al de anderen verraden. Ik heb hem gezegd om in januari een andere club te vinden", aldus Mourinho.

Uiteraard had één krant al vrij snel de naam gevonden over wie het ging: Rick Karsdorp. De vleugelverdediger zou na de match in de kleedkamer de mantel zijn uitgeveegd door Mourinho.

José Mourinho: "Of the 16 players I played today, I was satisfied with the attitude of 15 of them. The other player, I won't say who it is, but he betrayed everyone else's effort.



I told him to find a new club by January."



Ruthless.pic.twitter.com/0kYKOT15Q2