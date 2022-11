Anderlecht-huurling maakt zorgen Ajax en Schreuder nog wat groter met late gelijkmaker

Ajax speelde woensdag nog gelijk tegen Vitesse, nu moest het ook tegen Emmen tevreden zijn met een punt.

Ajax kwam al na zes minuten op achterstand op bezoek bij Emmen na een goal van Veldmate. Taylor maakte twee minuten later wel alweer gelijk. Daarna zorgde Bergwijn voor een comfortabele 1-3 voorsprong met twee goals. Maar in de tweede helft gaf Ajax die dubbele voorsprong uit handen. Op het uur maakte Zivkovic (ex- Ajax en KV Oostende) er 2-3 van na mistasten achterin bij Ajax.

Ajax leek op weg naar de overwinning, maar Mohamed Bouchouari, verhuurd door Anderlecht aan Emmen, scoorde nog de gelijkmaker. De 21-jarige rechtsachter koos zo een uitstekend moment om zijn eerste voor Emmen te maken.

Ajax verliest zo alweer punten tegen een ploeg die onderin het klassement staat. PSV en Feyenoord kunnen Ajax zo op drie punten zetten als ze hun wedstrijd winnen.

De goal van Bouchouari