Opvallend: 18-jarige Australiër weigert WK-selectie om een wel heel bijzondere reden

Cristian Volpato werd door Australisch bondscoach Graham Arnold opgeroepen voor het WK in Qatar. De meeste 18-jarigen zouden dan een gat in de lucht springen, maar hij niet. Hij weigerde om mee naar Qatar te reizen.

Dat is niet om morele redenen, maar Volpato heeft de droom om ooit voor Italië te spelen. Hij is geboren in Australië, maar hij voelt zich meer Italiaan. Ook speelde hij al jeugdinterlands voor Italië. Eerder weigerde Volpato al selecties voor WK-kwalificatiewedstrijden, maar hij hield dus voet bij stuk.

