Ferme financiële kater: 'Rode Duivels massaal opgelicht in Luxemburg'

De portretrechten van een profvoetballer blijven een mooie bron van inkomsten en dat geldt zeker voor onze Rode Duivels. Sinds 2021 is Luxemburg wat dat betreft niet langer het fiscaal paradijs. En er is nu meer.

Elf Rode Duivels hebben in 2021 een vennootschap opgericht in Engeland. Dendoncker, Tielemans en Batshuayi zijn afgelopen jaar onder meer in de voetsporen getreden van Courtois, Vertonghen, Alderweireld, De Bruyne, Lukaku, Benteke, Origi en Hazard getreden.

Opgelicht

Ook bondscoach Roberto Martinez bezit een Limited company om zijn portretrechten te beheren, zo blijkt. Luxemburg is niet langer het beloofde land.

Ondertussen heeft een onderzoek van Het Laatste Nieuws duidelijk gemaakt dat heel wat Rode Duivels ook zijn opgelicht. De Belgische Luxemburger Fabrice L. is een spilfiguur, zo blijkt. De Bruyne zou zijn opgelicht door zijn tweede vader, Vermaelen door zijn getuige.