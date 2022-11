Premier League: Arsenal loopt vijf punten uit dankzij nieuwe overwinning, Chelsea verliest alweer

In de Premier League heeft Arsenal een uitstekende zaak gedaan.

Chelsea verloor al voor de derde keer op rij in de Premier League en lijkt zo een plek in de top vier wel te mogen vergeten. Wie daar wel stilaan mag van dromen is Newcastle United. Het won dankzij een goal van Willock met het kleinste verschil van Chelsea.

Newcastle pakt zo 15 op 15 en staat voorlopig op een derde plaats. Het speelde wel een aantal matchen meer dan de rest, maar het staat nu toch wel al stevig in de top vier.

Wie ook stevig staat is Arsenal. De leider scoorde al voor de veertiende match op rij dankzij twee goals van Odegaard en won zo met 0-2 bij Wolverhampton. Arsenal zet Manchester City zo op vijf punten, want dat verloor eerder op de dag thuis tegen Brentford.