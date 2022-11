Franse voetbalwereld in rouw: scheidsrechter op 42-jarige leeftijd plotseling overleden

De Franse voetbalwereld moet een plotseling overlijden verwerken. Een 42-jarige scheidsrechter is onverwacht om het leven gekomen.

Johan Hamel is niet meer. Hamel was scheidsrechter in de Franse hoogste voetbalklasse en heeft in de Ligue 1 al 135 wedstrijden kunnen fluiten. In de Ligue 2 had hij de spelleiding in handen in 85 competitiematchen. De laatste wedstrijd die hij floot ging tussen Lille en Rennes.

Die partij dateert van amper anderhalve week geleden en nu moet de voetbalwereld in Frankrijk al afscheid nemen van Johan Hamel. Het is de Franse scheidsrechtersbond die zijn overlijden bekendmaakte. Volgens L'Équipe zou een hartinfarct hem fataal geworden zijn.

⚫️ L'AS Monaco a appris avec une grande tristesse la disparition de Johan Hamel.



🙏 Le Club présente ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble du corps arbitral français. pic.twitter.com/5polxsK5l8 November 16, 2022

Inmiddels hebben ook verschillende Franse clubs al hun medeleven betuigd met alle naasten van Hamel en ook met zijn collega's scheidsrechters.