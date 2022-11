Franse kapitein zorgt voor commotie net voor start van WK: "Wij vragen buitenlanders ook om zich aan te passen"

Net voor het vertrek naar Qatar heeft de Franse kapitein, Hugo Lloris, toch voor wat commotie gezorgd. Hij suggereerde op zijn persconferentie dat hij de OneLove-band niet zal dragen.

Die band staat voor verbinding en is een symbool van de LGBTQ+-gemeenschap. Een vorm van protest tegen de omstandigheden in Qatar. "Om dergelijke zaken te ondernemen heb je een akkoord van de FIFA en de voetbalbond nodig”, zei Lloris. “Maar ik heb ook een persoonlijke mening over het onderwerp. En die lijkt op die van onze voorzitter Noël Le Graët. Als we in Frankrijk buitenlanders ontvangen, dan willen we vaak dat ze zich aanpassen aan onze regels en onze cultuur respecteren. Ik ben geneigd hetzelfde te doen in Qatar, niet meer of niet minder. Ik kan het eens of oneens zijn met hun ideeën, maar ik vind het een kwestie van respect tonen.”

Lloris zou ook gewoon willen voetballen. “Als je druk moet uitoefenen, had dat tien jaar geleden al moeten gebeuren. Nu is het te laat. Je moet begrijpen dat deze kans zich voor spelers eens in de vier jaar voordoet en je wilt elke kans pakken om te slagen. De focus moet op het veld liggen. De rest is aan politici, wij zijn sporters",