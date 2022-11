🎥 Oeps! Sergio Agüero beleeft speciale vlucht naar Qatar

Sergio AgĆ¼ero is al voetballer af, maar hij is wel afgereisd naar Qatar om naar het WK te kijken.

Op zijn vlucht naar Qatar maakte Sergio Agüero een filmpje. Daarin was hij omringd door heel wat Braziliaanse supporters. Het is maar de vraag of de afreis naar Qatar goed verlopen is.

Aguëro deelde het filmpje op zijn sociale media. "Heel de reis dit", zei hij met een bedenkelijke blik. Hij stopte zich rap weg.