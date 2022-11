Cristiano Ronaldo bevestigt dat hij voor recordbedrag weg kon: "Het was moeilijk om te weigeren"

Zo was er in de zomer het gerucht dat Cristiano Ronaldo naar Saudi-Arabië kon. Hij bevestigde het gerucht en vertelde dat het om 350 miljoen euro ging. Het ging om Al-Hilal. "Het was heel moeilijk om dat aanbod te weigeren", zei hij aan Piers Morgan. "Maar ik was oprecht gelukkig bij Manchester United. Ik geloofde dat ik weer veel goals kon scoren."

Daarop gaf Ronaldo een sneer naar Britse media. "Zij blijven maar schrijven dat niemand mij nog wil", ging hij verder. "Hoe kan je nu een speler die 32 goals per jaar maakt, niet willen? Ik zou het bij anderen wel eens willen zien of ze op 37-jarige leeftijd hetzelfde niveau als ik kunnen halen."

.@cristiano confirms to @piersmorgan that he turned down a HUGE offer from Saudi Arabia, among many others.



"I was motivated to do a great season here. But they continue to repeat that nobody wants Cristiano."



