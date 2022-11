Manchester United neemt "passende maatregelen" tegen Cristiano Ronaldo

Manchester United heeft gereageerd op het veelbesproken interview van Cristiano Ronaldo bij Piers Morgan. Ronaldo nam daarin geen blad voor de mond.

"Manchester United heeft vanmorgen passende maatregelen genomen als reactie op het recente media-interview van Cristiano Ronaldo. We zullen geen verder commentaar geven tot dit proces ten einde is”, aldus de club in een kort statement.

In dat interview liet Ronaldo zich kritisch uit over trainer Erik ten Hag en over de Glazers, de eigenaars van Man U. Ronaldo voelde zich "verraden" en "voelt de situatie aan alsof de club van hem af wil".

Ronaldo keerde vorig seizoen terug naar Manchester United. Hij scoorde toen in 39 wedstrijden 24 keer, maar dit seizoen is het helemaal anders. Ronaldo is immers veroordeeld voor een invallersstatuut.