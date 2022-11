Geen One Love-kapiteinsband, maar FIFA geeft wel toestemming voor hun eigen alternatief: 'No discrimination'

De FIFA verbood het dragen van de One Love-kapiteinsband bij straffe van een gele kaart voor de aanvoerder nog voor de match begon. De initiatiefnemende landen lieten vandaag weten dat ze de band niet zullen dragen. De FIFA kwam wel met een alternatief.

Zo mogen de aanvoerders nu wel al van bij de groepsfase de band dragen met 'No Discrimination', een campagne die de FIFA zelf organiseerde. "Dit is in overeenstemming met artikel 13.8.1 van de FIFA-uitrustingsvoorschriften , waarin staat: "Voor FIFA-finalecompetities moet de aanvoerder van elk team de door de FIFA verstrekte aanvoerdersband dragen". Het reglement van de FIFA World Cup Qatar 2022, zoals goedgekeurd door iedereen in het spel, bestaat ā€‹ā€‹om de integriteit van het speelveld voor alle deelnemers te behouden en zijn evenzeer van toepassing op alle deelnemende teams", klinkt het bij de FIFA.

"FIFA is een inclusieve organisatie die voetbal ten dienste wil stellen van de samenleving door goede en legitieme doelen te ondersteunen, maar dit moet gebeuren binnen de kaders van de bij iedereen bekende wedstrijdreglementen. FIFA-president Gianni Infantino heeft tijdens de FIFA World Cup Qatar 2022 zijn steun aan de LGBTQI+-gemeenschap herhaald. "Ik heb over dit onderwerp gesproken met de hoogste leiders van het land", zei de FIFA-president. “Ze hebben bevestigd, en ik kan bevestigen dat iedereen welkom is. Als iemand het tegenovergestelde zegt, dan is dat niet de mening van het land en zeker niet de mening van de FIFA."