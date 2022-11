Voormalig Nederlands toptalent valt heel diep: nu ook zelf gearresteerd voor bedreigingen

De veelbelovende carrière van Mohamed Ihattaren lijkt voorbij vooraleer ze goed en wel begonnen was. De jonge aanvaller werd gisteren in Nederland gearresteerd, weet De Telegraaf.

Ihattaren speelde dit seizoen op huurbasis bij Ajax, maar die stuurden hem terug naar Juventus nadat hij mentale problemen kreeg. Hij kreeg het ook aan de stok met het criminele milieu en zijn auto werd in brand gestoken. Nu werd hij zelf gearresteerd omdat hij bedreigingen geuit zou hebben. Richting wie en waarom is momenteel niet bekend.

Het is onduidelijk of Ihattaren tijdens het onderzoek in de cel moet blijven. Bronnen achten dat wel aannemelijk. Afgelopen maand besloot Ajax de huurovereenkomst te beëindigen en Ihattaren terug te sturen naar Italië, waar hij zich in januari weer bij Juventus zou moeten melden.