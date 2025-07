Dit is wat de overwinning van Standard echt betekent: waarom dit succes Mircea Rednic waardevolle tijd oplevert

Hele mooie acties en te veel afval werden afgewisseld, maar Standard heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen tegen RAAL. Een overwinning die Mircea Rednic wat tijd geeft, aangezien hij vond dat zijn team nog niet helemaal klaar was om aan het kampioenschap te beginnen.

In zijn voorwoord voor de verplaatsing naar RAAL La Louvière op vrijdag tijdens de persconferentie, gaf Mircea Rednic toe dat hij graag nog een of twee extra weken voorbereiding had gehad om een team met een goede tien nieuwe gezichten ten opzichte van vorig seizoen beter te laten functioneren, inclusief de jongeren op de bank (Gboua, Mitongo, Olivier en Leunga Leunga in de Easi Arena).

Met slechts één 'referentie' (de vriendschappelijke wedstrijd tegen RC Lens, red.) in de benen, heeft Standard toch een bemoedigende prestatie geleverd in zijn seizoensopener, met twee doelpunten in de eerste helft en een zeer belangrijke clean sheet voor Matthieu Epolo en de staf. De tweede helft onthulde echter nog dat er werk op de plank ligt, maar de eerste 45 minuten kunnen als geslaagd worden beschouwd.

De overwinning stelt Mircea Rednic dus in staat om tijd te winnen. Zo beginnen de Rouches aan de competitie met drie punten en hebben ze een extra week om in alle rust aan de automatismen te werken. Dit zal nodig zijn gezien de nog vrij frequente fouten in de omschakeling, ook al houdt het middenveld de bal veel beter bij dan vorig seizoen.

Het zal ook de terugkeer van twee spelers naar de groepstraining mogelijk maken. Ibe Hautekiet en Casper Nielsen hebben vandaag in principe aangesloten, wat nog niet het geval ging zijn voor Boli Bolingoli en David Bates. Dit biedt Mircea Rednic extra oplossingen, waar hij niet over zal klagen. "Dat is des te beter, want ik moest afgelopen zaterdag meerdere jongeren op de bank zetten", verklaarde hij tijdens de persconferentie.

Ibe Hautekiet zou wellicht al in de tweede helft van augustus in aanmerking kunnen komen voor speelminuten, terwijl Casper Nielsen waarschijnlijk wat meer tijd nodig zal hebben, aangezien hij bijna geen balcontact heeft gehad sinds het einde van vorig seizoen en zijn nieuwe teamgenoten nog moet leren kennen.