KAA Gent denkt aan de opvolging van Davy Roef: 16-jarig Belgisch toptalent blijft aan boord en De Bruyne kent hem ook

Met Davy Roef hebben ze bij KAA Gent uiteraard een betrouwbaar sluitstuk. Roef is ondertussen ook al wel 31: er moet dus aan de opvolging gedacht worden.

Roef moest zich zondag wel drie keer omdraaien op Stayen, maar dat is natuurlijk niet de reden waarom de Buffalo's al verder moeten kijken. Dat moeten ze doen omdat het in het belang van elke club is om op de lange termijn te denken. Als alles volgens plan verloopt, zou Bas Evers (links op de foto) binnen x aantal jaar onder de lat moeten staan bij Gent.

Evers is een 16-jarig Belgisch jeugdinternational. Bij Gent kondigen ze met veel plezier aan dat hij een nieuw contract met de club heeft afgesloten tot 2028. Gent onderstreept graag dat Evers bekendstaat als een groot talent en daarom ondanks zijn jeugdige leeftijd ook reeds speelkansen kreeg het voorbije seizoen bij Jong KAA Gent.

Evers heeft meteen goede statistieken

Die speelminuten werden daar niet in geschenkverpakking uitgedeeld, want Jong Gent pakte de titel in Eerste Nationale. Onder de hoede van trainer Thomas Matton stond Evers al zes keer in doel. Statistieken zeggen niet altijd alles, maar Evers kan er wel mee pronken dat hij in die wedstrijden slechts één tegendoelpunt moest incasseren.

Als je zo kan binnenkomen, weten je ploegmaats ook meteen dat ze op jou kunnen rekenen. Kevin De Bruyne is mogelijk ook al op de hoogte van zijn potentieel. Evers werd in 2023 op de KDB Cup, het internationale U15-toernooi ter ere van De Bruyne, verkozen tot beste doelman. Bij de nationale ploeg zit Evers inmiddels bij de U17.

Uitkijken naar evolutie talentvolle Gent-keeper

Kortom: er zijn duidelijk tekenen dat dit een jongen is die het ver kan schoppen. Het blijft natuurlijk altijd afwachten hoe zijn persoonlijke evolutie verder verloopt. Bij Gent hopen ze alvast nog mooie dingen van hem te zien.