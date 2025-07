Boeckx prijst Antwerp-doelman Lammens, maar Alderweireld stelt vooral nieuw fenomeen vast: "Niet top, geen voorstander"

Eén van de opvallendste momenten uit het JPL-weekend was de penaltysave van Lammens. Boeckx en Alderweireld spreken zich hier over uit.

Dat doen ze in de HLN Voetbalpodcast. Boeckx was er in elk geval niet heel erg verrast door. "Ik heb al vaker gezegd dat Promise David niet de specialist met de feilloze traptechniek is. Daar tegenover staat ook wel dat Lammens het heel goed leest en lang genoeg wacht. Met zijn lengte geraakt hij ook ver in de hoek. Hij pakt 'm gewoon goed."

Lof dus voor doelman Lammens, maar op een bepaalde manier leek de misser van David wel in de lucht te hangen. Het duurde ook lang eer de Canadees de elfmeter nam. "Iedereen heeft zijn eigen tactiek of zijn manier van trappen. Ik ben er geen voorstander van om het moment tussen het toekennen en het nemen van de strafschop te lang te laten duren", aldus Alderweireld.

Alderweireld stelt trucje van voetballers vast

Vrijdagavond op de Bosuil duurde het extra lang, want Charles Vanhoutte hield de bal eerst nog een tijdje bij. "Dat is iets nieuw. Tegenwoordig heeft de scheidsrechter een halfuur nodig om iedereen op zijn plek te zetten. enzo. Als je dan te lang aan die penaltystip staat, word je misschien zenuwachtig." Dus pakken de spelers het anders aan.

"Wat gebeurt er nu? Een speler pakt de bal. Een andere speler gaat de strafschop nemen en komt dan aan. Daarna wordt de strafschop gegeven. Dan nog duurde het lang." Dan komt ook omdat scheidsrechter Lambrechts wat op te merken had nadat Promise David de bal al op de stip gelegd had. Nog extra spanning dus.

Penaltyfase in Antwerp-Union niet top volgens Alderweireld

"Dat is niet positief", vond Alderweireld het er allemaal vreemd uitzien. "Als de scheidsrechter zegt dat je de bal beter op de stip moet leggen, speelt dat mee. Het zag er niet top uit." Voor Alderweireld was het natuurlijk niet zo erg, want hij draagt Antwerp nog altijd een warm hart toe.