Vorig seizoen nog aan de kant geschoven, maar nu meteen zéér sterk: dit heeft doelman er zelf over te zeggen

Cercle Brugge opende zaterdag zijn seizoen in de Jupiler Pro League met een 0-0 gelijkspel bij FCV Dender. In doel koos coach Onur Cinel niet voor Warleson, maar voor Maxime Delanghe. Die maakte meteen indruk.

Zaterdagnamiddag openden Dender en Cercle Brugge de voetbaldag in de Jupiler Pro League met een 0-0 gelijkspel. Delanghe mocht onder de lat plaatsnemen bij Cercle Brugge, want Warleson is op weg naar ... Dender.

Meteen klaar

Deze week volgen er onderhandelingen, maar bij De Vereniging geloven ze dus volop in Delanghe. En hij deed meteen van zich spreken met een paar goede reddingen.

"Ik ben blij als onze keeper punten pakt. Hij heeft prachtige ballen uit zijn doel gehaald. We mogen hem dankbaar zijn", was aanvoerder Hannes Van Der Bruggen onder de indruk bij Sporza.

Sterke eerste wedstrijd van Delanghe

En Delanghe zelf was tevreden in zijn reactie bij Het Nieuwsblad. Vorig jaar werd hij nog aan de kant geschoven in de Relegation Play-offs, maar nu is hij helemaal terug. "We zitten in een nieuw seizoen en ik had een goede voorbereiding en deed mijn job."

"Ik wist dat ik scherp moest zijn, want we zijn met vier heel goede keepers en ik wist dat ik moest vechten voor mijn plek. Dat is goed gegaan en ik ben blij dat ik het vertrouwen kreeg. Dat maakt elke doelman sterker en ik ben blij dat ik meteen zo'n eerste match kon spelen."