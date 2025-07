Binnenkort De Mil-time in Charleroi? Coach is duidelijk na doldwaze slotfase tegen OH Leuven

Net zoals de afgelopen twee seizoenen is Charleroi er niet in geslaagd om de competitie te beginnen met een overwinning. Maar het gelijkspel in Leuven is een goede basis om op verder te werken voor Rik De Mil, vooral na de comeback ver in de blessuretijd.

Charleroi heeft alle emoties doorlopen in Leuven. Tegenstrijdige gevoelens die zich weerspiegelen in de analyse van Rik De Mil: "We begonnen niet goed, maakten een individuele fout, Leuven was beter in het eerste kwartier. Het is hier heel moeilijk om te spelen, vooral wanneer Leuven de score opent. Maar geleidelijk aan begonnen we ons spel te spelen, zonder veel kansen te creëren maar wel met onze spelstijl, dominant met de bal".

"In de tweede helft hebben we gepusht om dat doelpunt te maken, Tobe Leysen maakte enkele reddingen. We moeten op veel gebieden verbeteren, maar we verdienden het om gelijk te maken. En dan incasseerden we dat tweede doelpunt uit een tegenaanval, dat is jammer. Maar we hielden vertrouwen in ons vermogen om de zaken op orde stellen. Dit was een verdiend gelijkspel. Het is makkelijk om dat achteraf te zeggen maar ik ben blij dat zelfs met de doorgevoerde wissels en spelers die er niet bij waren, de jongeren de kracht hebben gevonden om terug te komen", vervolgde hij.

Dacht Charleroi al aan Hammarby? "Dat kan geen excuus zijn, we moeten beter beginnen. Maar individuele fouten gebeuren. En dan is er een tegenstander die heel goed begon. Maar dat eerste doelpunt was vooral een fout in plaats van een goede aanval van Leuven. Ik denk niet dat de spelers al met hun hoofd in Stockholm zaten. Vorig seizoen kregen we al te veel doelpunten tegen door individuele fouten".

"Dit gelijkspel maakt een groot verschil, met veel positieve zaken om te onthouden. Veel spelers die niet veel spelen kwamen in actie, soms zelfs voor de eerste keer zoals Amine Boukamir. Er zijn ook spelers die zijn ingevallen en het verschil hebben gemaakt zoals Antoine Bernier. We zijn veel kwaliteit verloren tijdens de transferperiode, maar we blijven ons voetbal tonen en blijven een familie".

Maar Rik De Mil wil niet opscheppen. "We mogen niet blind zijn voor wat we moeten verbeteren. Maar het is een eerste stap. Ik wil gewoon niet te positief zijn of te veel over vooruitgang praten na slechts één wedstrijd, we zullen het zien na tien wedstrijden. Maar het is waar dat we vorig jaar soms 30 tot 40 minuten nodig hadden om een doelpunt in te halen. Hier bleven we kalm."