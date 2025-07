Verliest Union SG nog een basisspeler? 'Bologna wil Fedde Leysen'

Fedde Leysen zou deze zomer een nieuwe stap in zijn carrière kunnen zetten door naar de Serie A te trekken. Bologna zou van plan zijn om hem een contract aan te bieden.

Terwijl hij momenteel het vertrek van Koki Machida naar TSG Hoffenheim opvangt, trekt Fedde Leysen de aandacht. Volgens de Corriere dello Sport wil Bologna hem graag aantrekken.

De technisch directeur van de Italiaanse club, Giovanni Sartori, is persoonlijk langsgekomen om hem te observeren. Eén van zijn vertrouwelingen is ook op een andere dag langsgekomen, volgens TUTTOmercatoWEB.

Zijn veelzijdigheid wordt zeer gewaardeerd, onthult Corriere dello Sport. Hij kan als linkse centrale verdediger spelen in zowel een viermansverdediging als een driemansverdediging.

Ongeacht de toekomst van Jhon Lucumí, de huidige verdediger van het Italiaanse team, wil Bologna de Belgische speler aantrekken. Hij zou een alternatief kunnen zijn voor de Colombiaan of een mogelijke vervanger van hem.

Sunderland is geïnteresseerd in het profiel van Lucumí. Daarom is zijn toekomst bij de club onzeker. Wat Fedde Leysen betreft, rest de vraag of het project van Bologna hem interesseert.