Vreemde situatie op de Bosuil: kersverse transfer zit als... materiaalman op de bank

Bij Antwerp heerst een opvallende situatie rond de doelmannen. Nieuwe aanwinst Taishi Nozawa, overgekomen als vervanger van Senne Lammens, zat tegen Union op de bank... als materiaalman. Een administratieve kunstgreep van coach Stef Wils, die Lammens voorlopig blijft opstellen zolang hij er is.

Lammens wordt intussen openlijk geprezen door zijn trainer. “Hij heeft alles van een moderne keeper", zei Wils na de match. “Rust, vertrouwen, sterk op hoge ballen. Hij is klaar voor de top.” De lof klinkt als een extra zetje richting transfer, al heeft Lammens zelf geen haast. “Het kan binnen een paar dagen zijn, maar ook een paar maanden of een jaar.”

Toch is duidelijk dat de club zich voorbereidt op zijn vertrek. Nozawa werd gehaald als opvolger, maar mag voorlopig niet eens plaatsnemen als officiële reservedoelman. Op het wedstrijdblad stond naast Lammens de naam van routinier Yannick Thoelen, terwijl Nozawa in keepersoutfit dienstdeed als zogezegde ‘materiaalman’.

“Je mag maar één reservekeeper op de bank zetten", verdedigde Wils zijn keuze nuchter. “Hoe we het doen als Senne vertrekt? Nu ben je zelf aan het redeneren", klonk het ontwijkend. Antwerp balanceert daarmee tussen een afscheid in de maak en een noodoplossing in uitvoering.

Voorlopig blijft Lammens de vaste nummer één. “Zolang ik presteer, blijf ik staan", zegt hij zelf. Tegelijk beseft hij hoe snel de situatie kan keren. “Vorig jaar zat ik in dezelfde positie als Jean Butez. Nu is het aan mij om professioneel te blijven.”

De verwachting blijft dat Nozawa binnenkort volledig wordt ingepast, maar zolang Lammens niet vertrekt, blijft de situatie op z’n zachtst gezegd onorthodox. Antwerp hoopt nog steeds 20 miljoen te vangen voor de keeper die bij de top op alle briefjes staat.