Burgemeester van Luik verrast met uitspraken nadat Rode Duivels op Sclessin zouden moeten spelen

De wedstrijd België-Liechtenstein zou op Sclessin moeten doorgaan, wat ook zo werd aangekondigd. De burgemeester van Luik tempert en stelt zijn voorwaarden.

De Belgische Voetbalbond heeft aangekondigd dat de kwalificatiewedstrijd voor het WK 2026 tegen Liechtenstein zal worden gespeeld in Sclessin op 18 november. De fans zijn enthousiast, maar er is een klein probleem...

De burgemeester van Luik, Willy Demeyer, temptert de gemoederen bij Sudinfo. "Op dit moment is er nog geen akkoord." Hij vindt dat de Belgische Voetbalbond zich gedraagt alsof alles al in kannen en kruiken is.

Demeyer benoemt een fundamenteel probleem. Een internationale wedstrijd organiseren is kostbaar voor de stad, nog los van de druk op de politie. "Onze prioriteit is de strijd tegen drugsgebruik, niet het beveiligen van voetbalwedstrijden", benadrukt hij.

Toch is hij niet volledig tegen. Een akkoord blijft mogelijk, maar onder twee voorwaarden: dat de stad Luik niets hoeft te betalen voor de wedstrijd en dat het niet te veel beroep doet op de politiemiddelen die al zwaar belast zijn.

De Belgische Voetbalbond zal haar aanpak moeten herzien. Voordat ze het veld van Sclessin mogen betreden, zullen ze eerst de burgemeester moeten overtuigen.